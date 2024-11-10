شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «شمس» إلى 1.22 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض بالمصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية والانخفاض في المخصصات.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لانخفاض المصروفات التشغيلية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى زيادة بالإيرادات غير التشغيلية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المشروعات السياحية "شمس" في الربع الثالث 2024 بنسبة، 57% إلى 1.22 مليون ريال، مقارنة بـ2.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة في مخصص الزكاة ومخصص المطالبات.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض بالمصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية والانخفاض في المخصصات.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لانخفاض المصروفات التشغيلية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى زيادة بالإيرادات غير التشغيلية.