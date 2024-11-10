شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «بترو رابغ» إلى 1.3 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م وارتفاع تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التمويل الناتجة عن التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الحالي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى انخفاض هوامش ارباح المنتجات، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التمويل نتيجة التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الحالي.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض هوامش أرباح المنتجات المكررة والبتروكيماوية.

وأسهم الإغلاق غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024م للإصلاح والصيانة في انخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية.

وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م وارتفاع تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 13.5% إلى 1.3 مليار ريال، مقارنة بـ1.145 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض هوامش أرباح المنتجات المكررة والبتروكيماوية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م وارتفاع تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التمويل الناتجة عن التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الحالي.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى انخفاض هوامش ارباح المنتجات، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التمويل نتيجة التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الحالي.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض هوامش أرباح المنتجات المكررة والبتروكيماوية.وأسهم الإغلاق غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024م للإصلاح والصيانة في انخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية.وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م وارتفاع تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.