شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت القصيم» تقفز إلى 72.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت القصيم في الربع الثالث من 2024 بنسبة 800.3% إلى 72.434 مليون ريال، مقابل 8.045 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وعوائد الاستثمارات المالية.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للربع الحالي.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر البيع وتسجيل مخصصات إضافية، وعلى الرغم من الارتفاع في كمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى. وعلى الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للفترة الحالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وعوائد الاستثمارات المالية.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للربع الحالي.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر البيع وتسجيل مخصصات إضافية، وعلى الرغم من الارتفاع في كمية المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى. وعلى الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تجميع أعمال الشركة التابعة للفترة الحالية.