شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القفاري رئيسا لمجلس إدارة «مصاعد أطلس».. وعواد العنزي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، تعيين يوسف القفاري، رئيسا لمجلس الإدارة، ود. عواد العنزي، نائبا لرئيس المجلس.
وكانت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، قد أعلنت على موقع تداول السعودية، الخميس الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08/11/2024م ومدتها 4 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 07/11/2028م.
وقرر المجلس، تعيين محسن الزيادي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وتعيين أمين سر لمجلس الإدارة.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: تركي العوفي، وعضوية كل من: أحمد العتيبي، وجاسم العتيقي.
وشملت القرارات: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة فلاح السبيعي، وعضوية كل من: د. عواد العنزي، ود. يعقوب العتيقي.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية تداول، وهما: د. عواد العنزي، ومحسن الزيادي.
وكانت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، قد أعلنت على موقع تداول السعودية، الخميس الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08/11/2024م ومدتها 4 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 07/11/2028م.
وقرر المجلس، تعيين محسن الزيادي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وتعيين أمين سر لمجلس الإدارة.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: تركي العوفي، وعضوية كل من: أحمد العتيبي، وجاسم العتيقي.
وشملت القرارات: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة فلاح السبيعي، وعضوية كل من: د. عواد العنزي، ود. يعقوب العتيقي.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية تداول، وهما: د. عواد العنزي، ومحسن الزيادي.