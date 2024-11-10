الاقتصاد

تراجع خسائر «صادرات» إلى 3.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة للصادرات الصناعية "صادرات" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 61.6% إلى 3.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر 8.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ورد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ويعود السبب إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وانخفاض الخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة عن الربع السابق.
وبحسب البيان، يعود السبب في ارتفاع الخسارة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة وكذلك انخفاض عوائد الودائع البنكية بالإضافة إلى تكوين مخصص للزكاة على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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