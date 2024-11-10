شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «صادرات» إلى 3.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 61.6% إلى 3.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر 8.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ورد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ويعود السبب إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وانخفاض الخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة عن الربع السابق.
وبحسب البيان، يعود السبب في ارتفاع الخسارة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة وكذلك انخفاض عوائد الودائع البنكية بالإضافة إلى تكوين مخصص للزكاة على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ورد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ويعود السبب إلى انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وانخفاض الخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة عن الربع السابق.
وبحسب البيان، يعود السبب في ارتفاع الخسارة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة وكذلك انخفاض عوائد الودائع البنكية بالإضافة إلى تكوين مخصص للزكاة على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.