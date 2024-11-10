مجلس التجارة الإلكترونية يختتم مشاركته في ملتقى “بيبان 24”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مجلس التجارة الإلكترونية اليوم مشاركته في ملتقى “بيبان 24، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وشارك المجلس في أعمال باب التجارة الإلكترونية التي شملت إقامة 50 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى 49 جلسة حوارية قدمها 58 متحدثًا محليًا وعالميًا في مجالات التجارة الإلكترونية والقطاعات الداعمة لها، وتم خدمة أكثر من 4800 مستفيد من خلال الجلسات الاستشارية والإرشادية للمهتمين ورواد الأعمال.

يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية منذ تأسيسه في العام 2018م يتولى مهام اقتراح السياسات والتشريعات والإشراف على برنامج (تحفيز التجارة الإلكترونية)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع البرنامج وتوصياته.

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