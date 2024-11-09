أخبار الاقتصاد اليوم: استعراض مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو"

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تنوعت اليوم السبت 9-11-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" و أليس بيسلين رئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل.

وزير الاستثمار يستعرض مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو "

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" و أليس بيسلين رئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، حيث استعرض اللقاء مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق- تجارة" ، وعدد من مشروعات المنظمة في مصر، حضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع اليونيدو الجديد " دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة" والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صادرات الشركات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التوجه نحو التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وزيرا قطاع الأعمال والشباب والرياضة يشهدان افتتاح تطوير استاد غزل المحلة

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح أعمال تطوير استاد غزل المحلة التاريخي والملاعب الفرعية، التي قامت بها شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وأجرى الوزيران جولة موسعة داخل الاستاد ومنشآته التي شملها مشروع التطوير، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارتي قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة مصر الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة غزل المحلة لكرة القدم.



وزيرا "التخطيط والتعليم" يناقشان احتياجات تحسين جودة العملية التعليمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.

وزير الإسكان: استكمال القرعة الـ 8 على الأراضى الموفق وضعها بالعبور الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم استكمال إجراء القرعة العلنية اليدوية الثامنة لليوم الثاني لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها، حتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، بمدينة العبور الجديدة.



وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.