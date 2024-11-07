شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات المصرية للاتصالات والبنك التجارى وإيديتا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: المصرية للاتصالات إلى 255.344 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولي-مصر إلى 152.897 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 114.813 مليون شهادة،

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أى أف جى القابضة إلى 367.931 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.494 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.26%، والعرب على 4.74%، واستحوذت المؤسسات على 30.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.8 مليار جنيه، 54.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 38821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8671 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1815 نقطة.