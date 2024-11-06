شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تشارك فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT 2024، والذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، لعرض آخر مستجدات مشروعات الوزارة في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تعرض أجنحة وزارة الاتصالات، أحدث إنجازات الوزارة سواء على محور تنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، وتشمل التوسع في إنشاء أبراج المحمول وإطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق المصري وتوصيل خدمات التليفون الثابت والإنترنت والكابلات البحرية، أو محور مبادرات رفع كفاءة ومهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وجذب الشركات الأجنبية أو محور رقمنة وميكنة الخدمات الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية، وتوثيق الشهر العقاري والتأمين الصحي الشامل.

كما تعرض وزارة الاتصالات، جهود الشركة في جذب كبرى الشركات العالمية للتوسع أو إنشاء مراكز خدمات التعهيد للخارج لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار.

وتقام النسخة الثامنة والعشرين من معرض "كايرو آي سي تي"، تحت شعار "الموجة القادمة"، يقام المعرض هذا العام بهدف تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الحديثة والتوجهات المستقبلية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الجيل الخامس، البلوكشين، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ويُعد معرض Cairo ICT منصة رئيسية منذ 27 عامًا تجمع الخبراء وصنّاع القرار، وتتيح لهم التفاعل مع أحدث التقنيات وحلول المستقبل التي تعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات.