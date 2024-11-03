شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» تجدد اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي السعودي بـ3 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات تجديد اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 3 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى 30/04/2025م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، فيما تهدف من التمويل إلى تمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات ضمانات نهائية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 3 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى 30/04/2025م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، فيما تهدف من التمويل إلى تمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات ضمانات نهائية.