الاقتصاد

«وسم» تجدد اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي السعودي بـ3 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات تجديد اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 3 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى 30/04/2025م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، فيما تهدف من التمويل إلى تمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات ضمانات نهائية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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