شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 % ارتفاعاً فى أسعار الذهب العالمية منذ بداية أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال تداولات اليوم الخميس، ليتجه الذهب إلى تسجيل أفضل أداء شهري في أكتوبر منذ سبعة أشهر.

تطورات سوق الذهب تأتي في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية إلى جانب الترقب في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم وقطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وخلال هذه اللحظات تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف اليوم بنسبة 0.2% ليتداول حالياً عند المستوى 2778 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة وهو نفس المستوى الذي سجله خلال جلسة الأمس.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال شهر أكتوبر بنسبة 5.6% وهو أعلى ارتفاع شهري منذ شهر مارس الماضي، وبذلك يكون ارتفع سعر الذهب منذ بداية عام 2024 بنسبة 35% تقريباً.

دخلت الانتخابات الأمريكية مرحلتها النهائية الحاسمة، حيث كانت استطلاعات الرأي متقاربة للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ بالفائز بين الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ما دفعه إلى الارتفاع في ظل عدم وجود فارق بين المرشحين لانتخابات الرئاسة التي ستقام في 5 نوفمبر القادم.

يأتي عدم اليقين في الأسواق بسبب اقتراح ترامب وهاريس خططًا مختلفة تمامًا للاقتصاد الأمريكي، مما زاد من من عدم الوضوح بشأن السياسة المالية للاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.

وعند النظر إلى البيانات الأمريكية هذا الأسبوع فنجد ان مؤشر فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر قد تراجع بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، بينما أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بأعلى من المتوقع في شهر أكتوبر