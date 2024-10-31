البديوي : دول مجلس التعاون تبذل جهودًا مخلصة من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المجلــس الأعلــى فــي البيــان الختامــي الصــادر عــن قمــة العُلا 5 ينايــر 2021م، أهميــة الاســتمرار فــي دعــم وتشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، إيمانًــا بدورهــا الحيــوي ومســاهمتها فــي اقتصاديــات دول المجلــس.

جاء ذلك خلال اللقاء الرابع بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ورواد الأعمال الخليجيين، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر – رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.

وأشاد معاليه خلال كلمته بالجهود المخلصة التي تُبذلها دول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بينهم في مجال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تؤدي دورًا حيويًا وحاسمًا في تحقيق الأهداف وتركز الرؤية الوطنية لدول مجلس التعاون وانطلاقًا من ما تشكله المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتعًا خصبًا للمواهب والابتكار مما يؤهلها للنمو لدور رائد في تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد دول مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي ويجعلها مصدرًا أساسيًا لإيجاد فرص العمل.

وأشار إلى أن التعــاون فــي المجــال التجــاري بيــن دول مجلــس التعاون من قائمة أولويــات واهتمــام وتوجيهــات أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس ـ حفظهــم ورعاهــم ـ منــذ بدايــة المســيرة المباركــة للمجلــس فــي 1981م، وحرصــوا علــى توفيــر البيئــة التشــريعية الشــاملة لتحقيــق التكامــل التجــاري البينــي.

ولفت معاليه النظر إلى أنه فــي ظــل الاهتمــام بــرواد الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، تــم إنشــاء لجنــة المســؤولين عــن مبادرات رواد الأعمــال والاقتصاد المعرفــي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بــدول المجلــس، تتبــع للجنــة التعــاون التجــاري لمجلــس التعــاون، وتعقد لقاءات سنوية بين أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون التجاري مع رواد الأعمال، والتي خرجت جميع تلك اللقاءات بتوصيات ومبادرات تعمل الدول الأعضاء على إنجازها، حيث تم عقد منتدى خليجي سنوي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسيستكمل عقدها في بقية الدول الأعضاء خلال الأعوام القادمة، مبينًا أن هذه المنتديات قدمت عدة مبادرات من أهمها تبني قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، ودراسة فرص ممارسة الأعمال لإيجاد الشراكات والتكتلات بين هذه المؤسسات، وإنشاء منصة لرواد الأعمال الخليجيين توفر البيانات والمعلومات اللازمة لرواد الأعمال الخليجيين للتعرف على العرض والطلب في سوق العمل، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المنطقة وقنوات التمويل والجهات الداعمة لتمكينهم من تطوير وتحسين أعمالهم وتكون منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين لتيسير تواصل رواد الأعمال بينهم وبين المستثمرين والممولين والعملاء والباحثين عن عمل، وتعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون حاليًا على تطوير النسخة الثانية من المنصة خلال العام المقبل.

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