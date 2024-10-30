متحدث هيئة العقار: عدم التسجيل العيني للعقار يعرضك لمخالفات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن جميع ملاك العقارات تصلهم رسائل من أجل إتمام عملية التسجيل.

وأضاف خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أنه في حال عدم التسجيل العيني للعقار خلال 90 يومًا، يترتب على المتأخرين غرامات مالية متدرجة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وذكر أن معلومات العقار متاحة لكل من يرغب في شراء العقار عبر منصة “السجل العقاري”.

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