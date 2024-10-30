أسعار النفط تستقر عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقرت أسعار النفط اليوم (الأربعاء)، عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد تراجعها في الجلستين السابقتين مع تقييم الأسواق لتأثيرات وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وزيادة إمدادات مجموعة “أوبك+”، فيما بلغ الذهب ذروة قياسية مرتفعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5% إلى 71.50 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.6% إلى 67.64 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار للجلسة الثانية على التوالي أمس (الثلاثاء)، عندما تحدثت تقارير عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا قريبا مع عدد من الوزراء وقادة الجيش ورؤساء أجهزة المخابرات لبحث حل دبلوماسي للوضع في لبنان.

ومن المقرر أن ترفع مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

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