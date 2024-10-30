شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «طباعة وتغليف» إلى 37.66 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف في الربع الثالث من 2024 بنسبة 71.9% إلى 37.66 مليون ريال، مقابل 21.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات وتسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التمويل.
ويعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال في الربع السابق بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات والإيرادات الاخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وبحسب البيان، يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات قطاع التغليف بسبب الانخفاض في أسعار المواد الخام مما انعكس على أسعار البيع، بالإضافة إلى تقليص بعض أعمال قطاع الطباعة وإلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات وتسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التمويل.
ويعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال في الربع السابق بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات والإيرادات الاخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وبحسب البيان، يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات قطاع التغليف بسبب الانخفاض في أسعار المواد الخام مما انعكس على أسعار البيع، بالإضافة إلى تقليص بعض أعمال قطاع الطباعة وإلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال.