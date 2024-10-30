الاقتصاد

ارتفاع خسائر «طباعة وتغليف» إلى 37.66 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة للطباعة والتغليف في الربع الثالث من 2024 بنسبة 71.9% إلى 37.66 مليون ريال، مقابل 21.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات وتسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التمويل.
ويعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال في الربع السابق بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات والإيرادات الاخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وبحسب البيان، يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات قطاع التغليف بسبب الانخفاض في أسعار المواد الخام مما انعكس على أسعار البيع، بالإضافة إلى تقليص بعض أعمال قطاع الطباعة وإلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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