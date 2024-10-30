شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عذيب للاتصالات» الفصلية إلى 58.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة اتحاد عذيب للاتصالات في الربع الثاني من العام المالي 2024 بنسبة 22.36% إلى 58.607 مليون ريال، مقابل 47.894 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 109 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 79 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 30 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 6 ملايين ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 6.6 مليون ريال، وارتفاع مصاريف مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 8.5 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 7.3 مليون ريال، وارتفاع مخصص الزكاة بمبلغ 1.5 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 1.5 مليون ريال.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 12 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 36.7 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 17.5 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 19.2 مليون ريال.
وجاء على الرغم من ارتفاع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 7.3 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق مبلغ 1.7 مليون ريال، وارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 8.3 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 3.8 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 1.5 مليون ريال، بالإ ضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب تحقيق الشركة أرباح تمويلية من ودائع إسلامية.
وارتفع صافي الربح خلال فترة الستة أشهر بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من تسجيل مبلغ 21 مليون ريال كأرباح تمويلية لمرة واحدة خلال نفس الفترة من العام السابق وتسجيل مبلغ 3 ملايين ريال مخصص للزكاة للفترة الحالية.
وبدأت الشركة بتسجيل هذا المخصص وبعض المخصصات الأخرى بشكل شهري ابتداءا من هذا العام، فيما كان يتم تسجيلها في نهاية العام للفترات السابقة.
والجدير بالذكر أن الارباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 24% بسبب ارتفاع الإيرادات بمبلغ 213 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 166 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 47 مليون ريال على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 109 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 79 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 30 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 6 ملايين ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 6.6 مليون ريال، وارتفاع مصاريف مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 8.5 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 7.3 مليون ريال، وارتفاع مخصص الزكاة بمبلغ 1.5 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 1.5 مليون ريال.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 12 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 36.7 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 17.5 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 19.2 مليون ريال.
وجاء على الرغم من ارتفاع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 7.3 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق مبلغ 1.7 مليون ريال، وارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 8.3 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 3.8 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 1.5 مليون ريال، بالإ ضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب تحقيق الشركة أرباح تمويلية من ودائع إسلامية.
وارتفع صافي الربح خلال فترة الستة أشهر بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من تسجيل مبلغ 21 مليون ريال كأرباح تمويلية لمرة واحدة خلال نفس الفترة من العام السابق وتسجيل مبلغ 3 ملايين ريال مخصص للزكاة للفترة الحالية.
وبدأت الشركة بتسجيل هذا المخصص وبعض المخصصات الأخرى بشكل شهري ابتداءا من هذا العام، فيما كان يتم تسجيلها في نهاية العام للفترات السابقة.
والجدير بالذكر أن الارباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 24% بسبب ارتفاع الإيرادات بمبلغ 213 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 166 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 47 مليون ريال على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية.