شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق تمويل المساكن" يعلن طرح 60 وحدة سكنية بالمزاد العلنى بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق تمويل المساكن، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم لـ60 وحدة سكنية كائنة بامتداد الحى الثاني مدينة العبور - محافظة القليوبية، وذلك يوم الأحد الموافق 2024/11/24.

وأوضح صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهراً بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ 500 جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ 100000جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقداً، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع بإسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان، فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.