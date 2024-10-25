التعاملات المسائية.. ارتفاع طفيف في سعر الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 2725 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.