سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع ببداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 2731 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات الصباحية وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.