هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 50ر 371 نقطة، أو ما يعادل 97ر0 %، ليصل إلى 79ر37771 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74ر25 نقطة، أو ما يعادل 98ر0 %، ليصل إلى 83ر2609 نقطة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط