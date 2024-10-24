شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر أكتوبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج حسابات مستفيدي برنامج "سكني" وقال "بن ماضي" إن الصندوق العقاري يحرص على تنويع الحلول والمزايا التمويلية وإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملكهم للسكن الملائم.

وأكد أهمية التزام المستفيدين وتحديث مراحل بناء منازلهم إلكترونيًا من خلال بوابة الصندوق لضمان استمرار الدعم السكني.



ودعا الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، مستفيدي مُنتج البناء الذاتي و "أرض وقرض" ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من توقيع عقودهم التمويلية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم.

وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من مهلة صرف الدفعات التمويلية سرعة تحديث مراحل إنجاز بناء منازلهم، وتقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية. صرف الدفعات التمويلية ونوّه بأن آخر موعد لاستقبال طلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر المقبل.

ويقدم صندوق التنمية العقارية خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري.

هذا إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة؛ فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين. الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الخميس، إيداع مليار وستة عشر مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر 2024 م.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر أكتوبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج السعودية 2030-.وقال "بن ماضي" إن الصندوق العقاري يحرص على تنويع الحلول والمزايا التمويلية وإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملكهم للسكن الملائم.وأكد أهمية التزام المستفيدين وتحديث مراحل بناء منازلهم إلكترونيًا من خلال بوابة الصندوق لضمان استمرار الدعم السكني.ودعا الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، مستفيدي مُنتج البناء الذاتي و "أرض وقرض" ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من توقيع عقودهم التمويلية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم.وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من مهلة صرف الدفعات التمويلية سرعة تحديث مراحل إنجاز بناء منازلهم، وتقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية.ونوّه بأن آخر موعد لاستقبال طلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر المقبل.ويقدم صندوق التنمية العقارية خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري.هذا إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة؛ فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.