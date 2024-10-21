شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة تستعرض جهود الدولة لتطوير منتج السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت، اليوم، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في جلسة نقاشية حول "أسباب اختيار مصر كوجهة للسياحة العلاجية"، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) والذي تعقد نسخته الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".

وخلال الجلسة، استعرضت يمنى البحار أبرز الجهود الحالية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بالدولة لتطوير منتج السياحة العلاجية في مصر وتجهيز البنية المناسبة له للاستفادة من مقومات مصر في هذا المجال.

وأشارت إلى دور وزارة الصحة والسكان المنوط بها في تحديد أبرز المجالات الطبية التي تستطيع أن تنافس فيها مصر بقوة في مجال السياحة العلاجية وأهم المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادات الجودة والاعتماد، لافتة أيضاً إلى دور العديد من الجهات المعنية بالدولة في تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لمصر بغرض العلاج سواء للمريض أو لمرافقيه.

كما أشارت إلى جهود التنسيق القائمة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الجهات المعنية وذلك من خلال اللجنة المشكلة بغرض تنمية منتج السياحة العلاجية منذ ما يقرب من عام لإنشاء منصة موحدة للسياحة العلاجية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الطبية المتاحة في مصر مزودة آليات وطرق الحجز على هذه الخدمات، وعرض للبرامج السياحية الترفيهية المكملة التي يمكن أن يستمتع بها المريض أو مرافقيه حال رغبتهم في ذلك خلال زيارتهم لمصر بما يساهم في إثراء زيارتهم للبلاد، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المنصة في القريب.

وعن دور الوزارة في التنسيق مع شركات السياحة المحلية والدولية لتعظيم الاستفادة من هذا المنتج السياحي، أكدت الأستاذة يمنى البحار أنه جاري العمل على إعداد استراتيجية تسويقية لمنتج السياحة العلاجية سيتم من خلالها تحديد الأسواق السياحية المستهدفة والتي سيتم التوجه إليها للترويج لهذا المنتج بها حسب احتياجات كل سوق، ومن ثم يتم التعاون والتنسيق مع القطاع السياحي لبدء تفعيل الإستراتيجية التسويقية والخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية، هذا فضلاً عن الجهود التي سيتم بذلها على الصعيد الدولي للترويج للمنتج من خلال مشاركات الوزارة في المعارض السياحية الدولية وبورصات السياحة والسفر واللقاءات المهنية.