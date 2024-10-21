شكرا لقرائتكم خبر عن «أصول وبخيت» تجدد اتفاقية تمويل مع البنك السعودي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة أصول وبخيت اتفاقية تمويل متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي الفرنسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل إلى 6 أغسطس 2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التمويل.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل التورق و/ أو إصدار خطابات الضمان الخاصة بالدفع الإسلامية.
ونوهت باستكمال الإجراءات والتوقيع على الاتفاقية بتاريخ 20/10/2024م الموافق 1446/4/17هـ، مشيرة إلى أنه لا يوجد التزامات / مبالغ قائمة على اتفاقية التمويل كما في تاريخ التجديد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل إلى 6 أغسطس 2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التمويل.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل التورق و/ أو إصدار خطابات الضمان الخاصة بالدفع الإسلامية.
ونوهت باستكمال الإجراءات والتوقيع على الاتفاقية بتاريخ 20/10/2024م الموافق 1446/4/17هـ، مشيرة إلى أنه لا يوجد التزامات / مبالغ قائمة على اتفاقية التمويل كما في تاريخ التجديد.