الاقتصاد

«أصول وبخيت» تجدد اتفاقية تمويل مع البنك السعودي الفرنسي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة أصول وبخيت اتفاقية تمويل متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي الفرنسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل إلى 6 أغسطس 2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التمويل.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل التورق و/ أو إصدار خطابات الضمان الخاصة بالدفع الإسلامية.
ونوهت باستكمال الإجراءات والتوقيع على الاتفاقية بتاريخ 20/10/2024م الموافق 1446/4/17هـ، مشيرة إلى أنه لا يوجد التزامات / مبالغ قائمة على اتفاقية التمويل كما في تاريخ التجديد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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