الاقتصاد

الصين تخفض سعر الفائدة الأساسي على القروض

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

خفضت الصين، اليوم الاثنين، معدل الإقراض الأساسي القائم على السوق، حيث انخفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1 % بانخفاض عن 3.35%.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه جرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، إلى 3.6 % من 3.85 %.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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