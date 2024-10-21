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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تخفض سعر الفائدة الأساسي على القروض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
خفضت الصين، اليوم الاثنين، معدل الإقراض الأساسي القائم على السوق، حيث انخفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1 % بانخفاض عن 3.35%.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه جرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، إلى 3.6 % من 3.85 %.
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