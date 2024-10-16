شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم فى بولندا خلال سبتمبر إلى 4.9%على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" فى بولندا ارتفاعا بنسبة 4.9% على أساس سنوى خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 4.3% على أساس سنوى فى أغسطس الماضى.. وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء البولندى.

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك الوطني البولندي (NBP) الذى يتراوح بين 1.5% و3.5%.

ويتوقع المحللون أن يواصل مؤشر أسعار المستهلكين النمو حتى نهاية العام، مما يمنع تقريبًا البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة - التي لاتزال عند مستوى عالٍ طويل الأمد قدره 5.75% - قبل منتصف 2025.

ويتسارع التضخم فى بولندا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والتدفئة بعد أن ألغت الحكومة قيود الأسعار التي فرضتها خلال جائحة كورونا في يوليو.

وفي الوقت نفسه، يشير المحللون إلى أن النمو الكبير في الأجور، وانخفاض البطالة، والتعافي الاقتصادي المتوقع قد يشير إلى فترة من ارتفاع الأسعار في أوائل 2025.

وتوقع بنك أي إن جي البولندي أن يبقى التضخم قريبًا من 5% على أساس سنوي في الأشهر المقبلة، وأن يبلغ ذروته في نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من 2025 عند حوالي 6% على أساس سنوي.