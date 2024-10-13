شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تمدد عقدي منصتين بريتين مع أرامكو بـ946 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أديس القابضة يوم الخميس الماضي، على تجديد لعقدي منصتين بريتين عاملتين في السعودية، مع شركة أرامكو السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 946 مليون ريال، فيما مددت العقد لمدة 10 سنوات.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تشمل: منح تمديد عقدين مع أرامكو فى المملكة العربية السعودية لتشغيل منصتي حفر بريتين أديس 13 وأديس.
وسيدخل عقد التمديد حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الفترة الإلزامية للعقود الحالية للمنصتين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 946 مليون ريال، فيما مددت العقد لمدة 10 سنوات.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تشمل: منح تمديد عقدين مع أرامكو فى المملكة العربية السعودية لتشغيل منصتي حفر بريتين أديس 13 وأديس.
وسيدخل عقد التمديد حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الفترة الإلزامية للعقود الحالية للمنصتين.