شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «آل منيف» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات، أمس، للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 38 مليون سهم، بدلا من 3.8 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 38 مليون سهم، بدلا من 3.8 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.