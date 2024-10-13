شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «آل منيف» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.