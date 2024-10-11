شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض وسط ترقب لخطط التحفيز الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتحديثات حول خطط التحفيز الصينية، فيما تراجعت الأسهم الفرنسية بعدما كشفت الحكومة عن موازنة عام 2025، التي تهدف إلى معالجة العجز المالي المتزايد.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 02% في ختام أسبوع متقلب جعله يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي. وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% بعدما عرضت الحكومة موازنة عام 2025 بخطط لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى بقيمة 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار).

