شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بعد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن دعمت بيانات جديدة التوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2644.16 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض بنحو 0.3% خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولارًا الشهر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2661.40 دولارًا.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 31.28 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين واحدًا بالمئة إلى 976.55 دولارًا. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية. بينما ارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1080.27 دولارًا، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع 7%.

