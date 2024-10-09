نائب وزير المالية: تستهدف فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين وجعل مصر جاذبة للاستثمار

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تستهدف مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والمجتمع الضريبى وفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، وجعل مصر ملاذ وجاذبة للاستثمار.

وأضاف شريف الكيلانى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه الوزارة نزلت بـ 20 حافز اليوم جزء منها فى حاجة لبعض التعديلات التشريعية بمجلس النواب، وتهدف للتسهيل وتجعل المنظومة الضريبية أكثر بساطة وفهم ووضوح وشفافية بالنسبة لمن يقدم على الاستثمار أو من هو فى الاستثمار.

تابع شريف الكيلانى، المنظومة الضريبية هو التحدى الأكبر للحكومة والهدف الأسمى لها هو جذب المستثمرين المحليين قبل الأجانب، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة هى العمود الفقرى لأى دولة، والصين دليل على ذلك.

ولفت شريف الكيلانى إلى أنه يجب أن يكون هناك تعظيم للمدخلات المحلية، والعمل على تصنيعها داخل مصر، ونعمل على تكبير رواد الأعمال وعدم تحميلهم أعباء مالية، ووضعنا سقف لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، وهى ثورة فى عالم الضرائب.