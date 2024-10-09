شكرا لقرائتكم خبر عن «القويز»: الأكاديمية المالية دربت 50 ألفا من القطاع المالي والان نبدء بالتفاصيل

40 جهة تعليمية عالمية

تغير في القطاع المالي

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، محمد القويز: إن الأكاديمية المالية منذ نشأتها في عام 2020 شهدت تدريب نحو 50 ألفا من القطاع المالي، وتقديم برامج واختبارات تأهيلية يفوق عددها 49 اختبارًا، تأهل من خلالها ما يقارب 90 ألف من العاملين في القطاع المالي.وافتتح القويز اليوم، النسخة الثالثة من أعمال ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في الرياض، تحت شعار "نمو مستدام للمواهب"، بحضور نخبة من صنّاع القرار وخبراء القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.نوه القويز بأهمية الأكاديمية المالية وأعمالها كمنبر للتعليم والتطوير والتأهيل في القطاع المالي، مستعرضًا ما حققته الأكاديمية منذ نشأتها وعقدها شراكات مع أبرز الجهات التعليمية والتدريبية تصل لأكثر من 40 جهة تعليمية في العالم.وأضاف أن الأكاديمية المالية أصبحت محطة مهمة في قنوات التدريب والتأهيل في السوق المالية، مفيدًا بأن مقدار الطموح وإسهاماته في تمويل الاقتصاد تصل عنان السماء.وتناول القويز, مقدار التغير الذي شهده القطاع المالي سواء في المنتجات والقنوات والتنظيمات الجديدة ومقدار ارتباطه بمجالات الاقتصاد الأخرى.واستعرض ما حققه هوامش المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية " 24 فنتك" الذي استضاف ورشة عمل حول مستقبل التخطيط المالي وإدارة الثروات وعلى هامشها تم إصدار تقرير حول أهم ملامح التطوير والاستثمار في إدارة الثروات والتخطيط المالي خلال الفترة القادمة.وبين أن معظم مجالات التركيز والاستثمار لا ترتبط بالمجال نفسه بل ترتبط بمهارات إضافية، ينبغي على القطاع بنائها ليتمكن من التميز ومنها إدارة البيانات وتحليلها، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية المفتوحة وغيرها من المجالات التي أصبحت جزءًا مهمًا في تقديم القيمة المضافة للقطاع المالي.وتحدث حول أهمية عقد النسخة الثالثة لملتقى الأكاديمية المالية 2024، الذي أصبح يعقد سنويًا للتعلم والتعرف على التحديات والفرص المتعلقة بالقطاع المالي والكوادر البشرية، مقدمًا في ختام كلمته شكره وتقديره لجميع الحضور والمشاركين في ملتقى الأكاديمية المالية، متطلعًا أن تكون فعالياته وجلساته ذات فائدة للجميع.وشهدت أعمال النسخة الثالثة لملتقى الأكاديمية المالية 2024، تدشين مبادرة الأكاديمية المالية ومعهد المحللين الماليين المعتمدين ((CFA، بهدف زيادة عدد الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد في السوق السعودي، لتكون المملكة في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال.وشهد الملتقى الإعلان عن حصول الأكاديمية المالية على اعتماد معهد التأمين القانوني (CII) كمركز تطوير مهني معتمد، لتكون الأكاديمية أول مركز معتمد من المعهد في المملكة.وخلال الملتقى أعلن اعتماد الأكاديمية المالية شريكًا تدريبيًا عالميًا لمركز سوتاردجا لريادة الأعمال والتكنولوجيا SCET)) بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي يمكن المهنيين السعوديين من الوصول الحصري إلى برامج ومعسكرات ريادة الأعمال والتقنية الرائدة عالميًا.وشهد الملتقى الإعلان عن شراكة الأكاديمية المالية مع معهد سويس ري للتدريب التنفيذي في إطلاق مبادرة تأهيل القادة في قطاع التأمين، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تأهيل 150 قائدًا في القطاع من خلال عدد من البرامج النوعية أبرزه، برنامج قادة التأمين الناشئين.وشهدت فعاليات الملتقى الإعلان عن التحالف بين الأكاديمية المالية وأكاديمية التميز وجامعة نيويورك وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، وتدشين مبادرة المديرين الماليين التنفيذيين في القرن الواحد والعشرين، التي تهدف إلى تأهيل 60 مديرًا ماليًا تنفيذيًا في سنتها الأولى.يُذكر أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بشكل دوري لتعزيز النمو المهني وتقوية الروابط بين قادة القطاع والمهنيين، ودفع عجلة التنمية المستدامة لرأس المال البشري في المملكة.