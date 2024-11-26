ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، الملحن المصري الراحل محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت مادلين مطر جزءاً من أغنية "من كتر جمالك يا قمر" التي قدمتها برفقة رحيم سابقاً، وعلقت قائلة :"وفاة الملحن محمد رحيم خسارة كبيرة على الصعيد العربي والشخصي. محمد كان من الناس الذين آمنو بموهبتي في بداية مسيرتي الفنية وشاركني بغناء أغنية من ألحانه "من كتر جمالك يا قمر". رحمك الله يا محمد رحيم وأسكنك فسيح جناته".
كانت هذه تفاصيل خبر مادلين مطر تستذكر محمد رحيم بالأغنية التي جمعتهما سوياً .. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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