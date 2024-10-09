شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «برج المعرفة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة برج المعرفة التجارية لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 22 سبتمبر الماضي، دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادة (الاجتماع الأول) المقرر عقده يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر، في مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريق صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا)- وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة- باستخدام خدمات تداولاتي.
وأضافت أن التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً اليوم، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 22 سبتمبر الماضي، دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادة (الاجتماع الأول) المقرر عقده يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر، في مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريق صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا)- وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة- باستخدام خدمات تداولاتي.
وأضافت أن التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً اليوم، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.