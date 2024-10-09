الاقتصاد

إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجراء عملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 05 -04-1446هـ الموافق 08-10-2024 م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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