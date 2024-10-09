شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجراء عملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 05 -04-1446هـ الموافق 08-10-2024 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجراء عملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 05 -04-1446هـ الموافق 08-10-2024 م.