شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأسمنت سيناء، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والسويدي إليكتريك، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 77 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919 مليون ورقة مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.54%، والعرب على 6.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 49.6 مليون جنيه، 34.3 مليون جنيه، 236.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 287.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 8080 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 163 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 19 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 11.76%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 23.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 20.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.644 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.89%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 94.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.84%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.492 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.72%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 23.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.24%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 20.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.40%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.36%.