شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أبواب تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال في «بيبان 24» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، زواره عبر 9 أبواب مختلفة إضافة إلى أقسام عديدة تشمل المسرح الرئيسي، مسرح بيبان Talks، مركز دعم المنشآت، منصة المعرفة؛ بهدف تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وتمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والاستدامة، وذلك خلال الفترة من 5 - 9 نوفمبر 2024.

وينقل ملتقى "بيبان 24" الذي يقام تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" زواره في رحلة تبدأ من "باب الانطلاقة"، الذي يقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في بناء أفكار المشاريع وإعداد نموذج العمل وتثقيف رواد الأعمال في مختلف المجالات التي تتوافق مع محطات رحلتهم الريادية وتنتهي بالالتقاء بحاضنات مهتمة بدعم ومشاريعهم الرائدة. باب التمكين يستعرض "باب التمكين" الجهات الممكنة والداعمة في القطاعين العام والخاص، التي تقدم خدمات ومبادرات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. باب التمويل والاستثمار ويعرف "باب التمويل والاستثمار" رواد الأعمال بالعديد من الجهات التي تقدم فرصًا وحلولًا تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات. باب التجارة الإلكترونية ويمكّن "باب التجارة الإلكترونية" أصحاب المنشآت من تبني التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في ممارسة أعمالهم، بالإضافة إلى استعراضه أهم تقنيات التجارة الإلكترونية وخدمات القطاع العام والخاص وكذلك جميع حلول واحتياجات المتاجر الإلكترونية. باب الامتياز التجاري ويحفّز "باب الامتياز التجاري" أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوسع دوليًا بمشاريعهم وعلاماتهم التجارية، ويستعرض الفرص للعلامات التجارية المانحة للامتياز. باب الابتكار ويعزز "باب الابتكار" رحلة رائد الأعمال الابتكارية، ويستعرض الخدمات التفاعلية التي تدعم مسيرته بما يضمن تحقيق النمو الاستدامة. باب الشركات الناشئة ويهدف "باب الشركات الناشئة" إلى توفير بيئة ريادية متكاملة، من خلال رفع مستوى التواصل بين أصحاب المشاريع والمستثمرين والجهات الداعمة؛ كالحاضنات والمسرعات المحلية والدولية والشركات الريادية المتميزة من مختلف دول العالم. باب المنشآت متسارعة النمو ويعنى "باب المنشآت متسارعة النمو" في دعم نمو الأعمال، ويُعد هذا الباب نقطة تجمع لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسعى إلى تحسين أداء المنشأة بما يتخطى مسارها المتوقع. باب السوق ويُقدِّم "باب السوق" فرصة لأصحاب المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، وكذلك الترويج للابتكار والإبداع، وتحفيز الشباب ذوي الأفكار الخلاقة.

يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز نوعي عالمي يحتضن الفرص الاستثمارية والريادية، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم الأعمال.

