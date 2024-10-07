شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أكثر من 108 مشروعًا استثماريًا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

المشروعات الاستثمارية في الطائف

الاستثمار في السعودية

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة الطائف أكثر من 108 مشروعًا استثماريًا تهدف من خلالها إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة الطائف.كما شملت محافظات، الخرمة وتربة ورنية والمويه، وميسان ومراكز المحاني وقيا، وظلم وبني سعد والقريع وبني مالك.وأكدت أمانة الطائف أن مشاريعها التي وفرت فرصها تأتي تعزيزًا لجهود تنمية الاستثمارات، وتحفيز الحراك المستثمرين من خلال رفع جاذبية الاستثمارات للمحافظات والمدن، ليحظى المستثمر بجميع التسهيلات اللازمة.وتأتي رحلة هذه المشاريع عبر مسار يتميز في أتمتة الإجراءات المسهلة على راغبي الاستثمار في اتخاذ القرار لما يجدونه من ميزات تقدمها وزارة البلديات والإسكان.ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل الاستثمارية والاشتراطات المطلوبة لأكثر من 108 مشروعًا عبر منصة "فرص" ومنها 13 فرصة استثمارية، و 95 موقع تأجير.