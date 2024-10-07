شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الصناعة والمدن الذكية أبرز المستفيدين من الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تعاقد شركات المحمول للحصول على تراخيص خدمات الجيل الخامس في مصر، يؤكد حرص قطاع الاتصالات المصري على مواكبة أحدث التكنولوجيا الحديثة، وتقديم كل مستحدثات هذه التكنولوجيا للمواطنين، والتي أصبحت خدمة حيوية يستخدمها كل المواطنين في مصر.

أضاف "طلعت"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقد عصر اليوم الإثنين، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر يمثل نقلة نوعية في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مساندة قطاعات في غاية الأهمية مثل المدن الذكية، والصناعات اللوجستية، والخدمات الصحية والزراعية وغيرها من الخدمات التي ترتكز على تكنولوجيات حديثة مثل إنترنت الأشياء، والتي بدورها تعتمد على الجيل الخامس.

وتابع عمرو طلعت، أنه بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس أصبح قطاع الاتصالات قادر على مساندة القطاعات الاقتصادية على مواكبة أحدث تكنولوجيات هذا العصر، موجهًا الشكر لقيادات جهاز تنظيم اتصالات بقيادة محمد شمروخ على دورهم في عقد شراكات مع شركات المحمول لإطلاق خدمات الجيل الخامس.