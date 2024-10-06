شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 6- 10- 2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 10:45 ص

ينشر الخليج 365 اليوم الأحد 6- 10- 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر63.31 جنيه للشراء، و63.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.18 جنيه للشراء 63.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.31 جنيه للشراء.

63.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.18 جنيه للشراء.

63.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.15 جنيه للشراء.

63.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.19 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.23 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك العقارى

63.27 جنيه للشراء.

64.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.53 جنيه للشراء.

64.29 جنيه للبيع.