شكرا لقرائتكم خبر عن بخسائر 29 مليار جنيه.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 29 مليار جنيه ليصل إلى 2.172 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 42.3 مليار جنيه. مؤشر إيجي إكس وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.67% مسجلاً 31332.73 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.24% ليصل إلى 7445.04 نقطة.

وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 2.04% منهيًا التعاملات عند مستوى 10612.36 نقطة.