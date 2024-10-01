شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

ينظم الاتحاد الدولى للاتصالات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات فى الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر فى نيودلهى، الهند وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويتمثل الهدف الرئيسى من الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات فى تحديد تفاصيل فترة الدراسة التالية لقطاع تقييس الاتصالات، إلى جانب استعراض هيكل القطاع وأساليب عمله وآلياته بهدف التعاون مع الهيئات الأخرى المعنية بالمعايير، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجتمعات المصادر المفتوحة والعديد من القطاعات الرأسية التى تطبق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها تكنولوجيات تمكينية.



ويسبق الحدث الندوة العالمية للمعايير يوم 14 أكتوبر، كما تنعقد مجموعة من الفعاليات على هامش الجمعية، منها معرض، والقمة الدولية لمعايير الذكاء الاصطناعي، ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية بشأن الاستفادة من تقنيات الهاتف المحمول من أجل الاستماع الآمن وحماية السمع، وشبكة المرأة من أجل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.



