شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 281.33 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 321.52 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 294.73 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند، 281.33 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 241.14 ريال. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 187.55 ريال.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند، 160.76 ريال. سعر الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9999 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2251 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 321.518 ألف ريال.