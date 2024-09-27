شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط مع توقعات زيادة الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، مع تركيز المستثمرين على توقعات بزيادة الإمدادات من ليبيا والدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك+ الأوسع. وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 71.03 دولارًا للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتًا أو 0.9% إلى 67.09 دولارًا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6%، في حين يتجه الخام الأمريكي لتكبد خسارة بنسبة 6.6%.

