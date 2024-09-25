شكرا لقرائتكم خبر عن فاق التوقعات.. تراجع مخزون النفط الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

مخزون النفط

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 سبتمبر الحالي بواقع 5ر4 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 6ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بواقع 2ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.ومع تراجعه الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 413 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.في المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 5ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2ر2 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 9% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.