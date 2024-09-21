تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، بعدما ارتفعت أمس بنحو 35 جنيهًا، مدفوعة بزيادة أسعار الأوقية في البورصة العالمية، لتصل إلى أعلى مستوياتها، مع توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لموقع "تليجراف مصر":

حقق سعر الذهب عيار 24 نحو 4046 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 3540 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3034 جنيهًا للجرام.

جاء سعر الذهب عيار 14 عند 2360 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 28320 جنيهًا.

ارتفعت أوقية الذهب أمس الجمعة، أخر تعاملات الأسبوع في البورصة العالمية بنحو 24 دولارًا، لتسجل 2614 دولارًا.