صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25ر780 نقطة، أو 10ر2% ، ليصل إلى 58ر37935 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74ر39نقطة، أو52ر1% ، ليصل إلى 61ر2656 نقطة.

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