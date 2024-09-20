شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا للتوقعات.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

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متوسط عدد الطلبات الأسبوعي

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة على خلاف التوقعات، ليصل إلى أقل مستوياتها منذ 4 شهور.وذكرت الوزارة أن عدد الطلبات تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر الحالي بمقدار 12 ألف طلب إلى 219 ألف طلب، مقابل 231 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقًا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون استقرار عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 230 ألف طلب المسجل في الأسبوع السابق وفقًا للبيانات الأولية.ومع التراجع غير المتوقع، تراجع عدد الطلبات إلى أقل مستوى له منذ سجل 216 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 18 مايو الماضي.وقالت نانسي فاندين هوتن كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، إن "طلبات إعانة البطالة لأول مرة تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، لكننا لا نقرأ الكثير من المؤشرات من تراجع في أسبوع واحد بسبب الدور الذي يمكن أن تلعبه العوامل الموسمية".وأضافت: "مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أرسل أمس إشارة قوية إلى أنه قد يخفض الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الحالي، للحفاظ على الحالة الراهنة لسوق العمل، وبيانات إعانة البطالة لأسبوع واحد لن تغير الموقف".وتراجع متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا إلى 5ر227 ألف طلب، بانخفاض قدره 3500 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 231 ألف طلب، وفقًا للبيانات المعدلة.كما تراجع عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 7 سبتمبر الحالي، بمقدار 14 ألف طلب إلى 829ر1 مليون طلب.وتراجع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و25ر844 ألف طلب، بانخفاض قدره 6500 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل مليون و75ر850 ألف طلب وفقًا للبيانات المعدلة.