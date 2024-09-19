شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» تحصل على رخصة تدريب للنساء في الدمام والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأوضحت أن الفرع يُعد الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية، وسيدعم بإذن الله التدريب في المجالات التطويرية والتأهيلية، وتقديم دبلومات متعددة.

وسيظهر الأثر المالي بإذن الله خلال النصف الثاني من العام 2024. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أكاديمية التعلم على رخصة تدريب للنساء من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لفرع جديد لها في مدينة الدمام.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 3 يونيو الماضي، استئجار مقر لفرع جديد لها في مدينة الدمام- حي الفرسان – طريق الملك فهد.وأوضحت أن الفرع يُعد الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية، وسيدعم بإذن الله التدريب في المجالات التطويرية والتأهيلية، وتقديم دبلومات متعددة.وسيظهر الأثر المالي بإذن الله خلال النصف الثاني من العام 2024.