شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركزين جديدين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركزين جديدين في مدينة الرياض.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيعمل المركز الأول، وهو مركز نسائي، تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة. كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيعمل المركز الثاني، وهو مركز رجالي، تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة. كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
ووفقا للبيان فإن المركزين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في مدينة الرياض. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيعمل المركز الأول، وهو مركز نسائي، تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة. كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيعمل المركز الثاني، وهو مركز رجالي، تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة. كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
ووفقا للبيان فإن المركزين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في مدينة الرياض. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.