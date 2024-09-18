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الأونصة بـ 2619 دولارا.. ارتفاع قياسي للذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب‬ ارتفاعًا لمستوى تاريخي ويسجل 2619 دولارًا للأونصة بعد خفض ‫الاحتياطي الفيدرالي‬ أسعار ‫الفائدة‬ 50 نقطة أساس.
وقرر الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من اليوم، خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00%.
وشهدت أسعار الفائدة على الدولار رفعًا متتاليًا، خلال أربع سنوات سابقة فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.
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