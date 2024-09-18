شكرا لقرائتكم خبر عن الأونصة بـ 2619 دولارا.. ارتفاع قياسي للذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لمستوى تاريخي ويسجل 2619 دولارًا للأونصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وقرر الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من اليوم، خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00%.
وشهدت أسعار الفائدة على الدولار رفعًا متتاليًا، خلال أربع سنوات سابقة فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.
وقرر الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من اليوم، خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00%.
وشهدت أسعار الفائدة على الدولار رفعًا متتاليًا، خلال أربع سنوات سابقة فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.